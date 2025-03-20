Вертолет санавиации доставил тяжелобольную женщину из Сараевской больницы в ОКБ

Как рассказал главный врач районного медучреждения Павел Шейдоров, 67-летнюю женщину необходимо было экстренно доставить в областной центр. Ей требовалась срочная помощь реаниматологов, поэтому и было принято решение вызвать санавиацию.