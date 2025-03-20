В Рязанской области ограничат движение по мосту через Оку

С 10:00 в районе села Троица Спасского района ограничат движение автотранспорта по наплавному мосту. Это связано с понижением уровня воды в реке и проведением работ по демонтажу понтона, уточнили в региональном минтрансе.

В Рязанской области ограничат движение по мосту через Оку. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.

С 10:00 до 12:00 в районе села Троица Спасского района ограничат движение автотранспорта по наплавному мосту.

Это связано с понижением уровня воды в реке и проведением работ по демонтажу понтона, уточнили в региональном минтрансе.