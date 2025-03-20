В Рязанской области обнаружили 72 факта хищения электроэнергии
12 случаев воровства энергии выявили в Рязанском районе, пять — в Ряжском, четыре — в Сасовском. Материалы всем фактам хищения направили в правоохранительные органы.
В Рязанской области обнаружили 72 факта хищения электроэнергии общим объемом около 0,7 млн кВтч. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62».
12 случаев воровства энергии выявили в Рязанском районе, пять — в Ряжском, четыре — в Сасовском.
Материалы всем фактам хищения направили в правоохранительные органы.