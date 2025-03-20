В Рязани завершились поиски пропавшего 36-летнего мужчины
Местонахождение мужчины не было известно с 5 марта. 19 марта появилась информация, что его нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.
В Рязани завершились поиски пропавшего 36-летнего мужчины. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.
Местонахождение мужчины не было известно с 5 марта. 19 марта появилась информация, что его нашли живым.
Подробности поисков не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Алексей Д. может находиться в Москве, Рязани или Моршанске.