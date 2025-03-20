В Рязани на остановке в ДТП попали две маршрутки

Рязанка отметила, что пассажиров в транспорте не было. Повреждения у машин минимальные."Водители стоят около транспорта, пересматривают, скорее всего, видеозапись с авторегистратора. Разбираются, кто виноват в столкновении", — отметила девушка. Официальная информация уточняется.

В четверг, 20 марта, в Рязани на остановке ДПР-5 попали в ДТП маршрутки №№ 66 и 53. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Рязанка отметила, что пассажиров в транспорте не было. Повреждения у машин минимальные.

«Водители стоят около транспорта, пересматривают, скорее всего, видеозапись с авторегистратора. Разбираются, кто виноват в столкновении», — отметила девушка.

Официальная информация уточняется.