В Рязани на остановке в ДТП попали две маршрутки
Рязанка отметила, что пассажиров в транспорте не было. Повреждения у машин минимальные."Водители стоят около транспорта, пересматривают, скорее всего, видеозапись с авторегистратора. Разбираются, кто виноват в столкновении", — отметила девушка. Официальная информация уточняется.
В четверг, 20 марта, в Рязани на остановке ДПР-5 попали в ДТП маршрутки №№ 66 и 53. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Рязанка отметила, что пассажиров в транспорте не было. Повреждения у машин минимальные.
«Водители стоят около транспорта, пересматривают, скорее всего, видеозапись с авторегистратора. Разбираются, кто виноват в столкновении», — отметила девушка.
Официальная информация уточняется.