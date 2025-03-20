В двух районах Рязанской области заняли горящие поля

Отмечается, что один из пожаров случился в среду, 19 марта, в селе Льгово Рязанского района. Очевидцы писали, что горели поля вдоль Оки. Еще одно возгорание случилось в селе Гиблицы Касимовского округа. В комментариях под постом жители утверждали, что огонь перекинулся на кусты и деревья. Официально информацию не комментировали.

В двух районах Рязанской области заняли горящие поля. Кадры появились в соцсетях.

Отмечается, что один из пожаров случился в среду, 19 марта, в селе Льгово Рязанского района. Очевидцы писали, что горели поля вдоль Оки.

Еще один пожар произошел в селе Гиблицы Касимовского округа. В комментариях под постом жители утверждали, что огонь перекинулся на кусты и деревья.

Официально информацию не комментировали.

Фото: группа «Типичный Касимов» в «ВК», Telegram-канал «Рязань. Происшествия»