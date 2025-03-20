В Доме Радио обнаружили неизвестные фрагменты живописи

В петербургском Доме Радио во время реставрации интерьеров обнаружили новые фрагменты настенной живописи. Роспись относится к началу ХХ века, когда было построено здание. Живопись сохранят, изучат и восстановят в рамках проекта ВТБ по реставрации и адаптации Дома Радио к современному использованию.

Специалисты обнаружили роспись в процессе разбора обшивок стен в зале на пятом этаже, где ранее находилась одна из студий Пятого канала.

За картонными акустическими панелями оказались заполненные строительным мусором три полукруглые ниши — экседры с фрагментами живописи, закрашенной масляной краской. После расчистки реставраторы взяли образцы росписи для исследования химического состава и провели работы по ее укреплению и консервации, заклеив специальной особо прочной бумагой.

«Лабораторная экспертиза показала, что живопись выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века — периоду постройки здания Благородного собрания.

Каждая такая находка для нас — это возможность восстановить утраченные интерьеры и бережно раскрыть исторические слои здания-памятника. Подобные открытия позволяют увидеть его глазами создателей, установить связь с прошлым. Хотя это требует дополнительных исследований и корректировок в проекте, наша главная цель — вернуть исторический облик здания, и результат оправдает затраченные усилия», — рассказала Дарья Филиппова, старший вице-президент банка.

Кроме того, найден еще один утраченный фрагмент.

«Это приближает нас к полному восстановлению Дома Радио. После перепланировки зала и переноса располагавшихся здесь гардеробных для открытия стены, мы планируем интегрировать экседры в архитектурное оформление.

Сама живопись будет полностью музеефицирована и очищена от поздних наслоений масляной краски. Это позволит восстановить подлинный декор зала, а также даст более полное представление о первоначальном замысле архитектора и художника», — отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Отмечается, что интерьеры Дома Радио, закрытого на реставрацию в апреле 2024 года, отличаются разнообразием оформления и представляют собой высокую художественную ценность. В частности, над созданием живописных панно там работал Гавриил Горелов.

Работы планируют завершить в конце 2026 года, после чего Дом Радио откроется как многофункциональный культурный центр.

Фотографии исторической живописи можно посмотреть по ссылке .

Справка:

Дом Радио — здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц в Санкт-Петербурге, построено в 1912—1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году здание заняло Ленинградское радио. С 2019 года — центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

Реставрация и создание современного облика Дома Радио как культурного центра — проект ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна». Восстановлением памятника занимаются специалисты «НИиПИ Спецреставрация» и «Специализированного строительного управления — 5». Автором концепции будущего пространства стало архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры».