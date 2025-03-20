В Белом доме заявили, что Трамп согласился помочь Украине с поставками ПВО

Как заявила пресс-секретарь Белого дома, Зеленский попросил помочь с дополнительными поставками средств ПВО Украине. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах Partiot."И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе", — заявила Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на просьбу Украины о поставках дополнительных средств ПВО. Об этом в четверг, 20 марта, сообщило ТАСС.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома, Зеленский попросил помочь с дополнительными поставками средств ПВО Украине. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах Partiot.

«И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе», — заявила Левитт.