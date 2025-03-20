В Башкирии сожитель избил девушку и три дня смотрел, как она умирает

В Башкирии сожитель жестоко избил 35-летнюю возлюбленную из-за подозрений в измене. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

По данным канала, после случившегося мужчина три дня смотрел, как девушка умирает.

Отмечается, что в больницу ее привезли в тяжелом состоянии. У девушки был разрыв мочевого пузыря. Как сообщил канал, пострадавшую прооперировали, но она скончалась.

Уточняется, что у девушки осталось двое детей. Ее родные рассказали каналу, что мужчина и ранее избивал возлюбленную.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+"