Украинцам-нелегалам придется покинуть Россию до 10 сентября
Согласно указу президента, граждане могут также узаконить свое присутствие в стране. Для этого необходимо пройти медосмотр, сдать анализы на наркотики и ВИЧ. Кроме того, в документе указано, что от ответственности освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.
Украинцам-нелегалам придется покинуть Россию до 10 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на соответствующий указ президента.
Согласно документу, граждане могут также узаконить свое присутствие в стране. Для этого необходимо пройти медосмотр, сдать анализы на наркотики и ВИЧ. Кроме того, указывается, что от ответственности освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.