Украинцам-нелегалам придется покинуть Россию до 10 сентября

Согласно указу президента, граждане могут также узаконить свое присутствие в стране. Для этого необходимо пройти медосмотр, сдать анализы на наркотики и ВИЧ. Кроме того, в документе указано, что от ответственности освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.