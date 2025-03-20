Трамп рассказал, как прошли телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

По словам Трампа, диалоги были «очень хорошими». Он верит, что мирную сделку заключат. Американский лидер уточнил, что его цель — «сблизить две страны», а также сократить расходы США на поддержку Киева. Напомним, Трамп созвонился с Путиным 18 марта, а с Зеленским — 19 марта.

Президент США Дональд Трамп рассказал, как прошли телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью порталу Breitbart, передало ТАСС 20 марта.

По словам Трампа, диалоги были «очень хорошими». Он верит, что мирную сделку заключат.

Американский лидер уточнил, что его цель — «сблизить две страны», а также сократить расходы США на поддержку Киева.

Напомним, Трамп созвонился с Путиным 18 марта, а с Зеленским — 19 марта.