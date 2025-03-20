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Сотрудники «Капитала» рассказали, почему покупают дома компании

Сотрудники «Капитала» рассказали, почему покупают дома компании. По их словам, это не корпоративная традиция, а осознанный выбор людей, которые знают, что скрывается за красивыми фасадами.

Сотрудники видели, как заливают фундамент, тестируют лифты и прокладывают коммуникации так, чтобы сделать каждую деталь надежно и сэкономить жителям время.

«Когда я покупал тут квартиру, даже не сомневался: я же сам проверял каждый метр», — рассказал Юрий, прораб с семилетним стажем.

При выполнении работ сотрудники «Капитала» строго следят за качеством. Например, двор делают безопасным, чтобы родители могли спокойно отпустить детей покататься на самокатах. Скамейки устанавливают в удобном расположении, чтобы было удобно провести рабочую встречу или почитать любимую книгу, наслаждаясь природой.

«Когда я увидела двор „Пряников“ готовым, поняла: хочу, чтобы мой сын рос именно здесь», — призналась архитектор Мария. Теперь ее ребенок бегает по дорожкам, которые она когда-то чертила на планах. Это личный вклад в будущее — не только свое, но и всех жителей, добавила Мария.

«Когда на выдаче ключей меня спросили: „А стены не промерзнут зимой?“, — мой ответ был: конечно, нет! Мы используем материалы, которые разработаны специально для нашего климата. Стены работают как термос, зимой будет тепло, а летом прохладно», — поделился мастер Дмитрий.

Если те, кто видел дом «изнанкой», выбирают его для своей семьи — это маркер надежности.

«Мы не строим „коробки“. Мы создаем места, где можно дышать чистым воздухом, смотреть в панорамные окна, пить кофе в дизайнерском лобби и гулять по живописным дворам», — заявил Александр, прораб. Услышать такой аргумент от тех, кто строил дом, — это гарантия, что за красивой картинкой нет скрытых компромиссов.

«Мы уверены, чтобы построить хороший дом, в процессе должны быть заинтересованы все участники: от проектировщиков до строителей, которые заливают бетон и вставляют окна. Если рабочие делают свое дело с душой, то и дома получаются классные!» — отметило руководство компании.

Если хотите увидеть дома глазами тех, кто их строит, можно записаться на экскурсию и убедиться, что «Капитал» при возведении домов уделяет больше всего внимания комфорту и безопасности жителей.