Рязанский политолог высказался о русофобских выпадах Турции на тему Крыма

18 марта 2025 года исполнилось 11 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. По случаю памятной даты Министерство иностранных дел Турции сделало заявление, которое можно расценить как провокацию в адрес России. В своем сообщении Анкара в очередной раз подчеркнула, что не признает результаты референдума 2014 года. По мнению рязанского политолога Юрия Мостяева, вопрос о необходимости реакции российских властей на подобные выпады Анкары вновь становится актуальным. Эксперт заявил, что в качестве возможной ответной меры может стать признание иноагентами турецких медиаресурсов, которые публикуют призывы к действиям против территориальной целостности России.

18 марта 2025 года исполнилось 11 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Это важное историческое событие изменило жизнь жителей полуострова, поддержавших присоединение большинством голосов.

По случаю памятной даты Министерство иностранных дел Турции сделало заявление, которое можно расценить как провокацию в адрес России. В своем сообщении Анкара в очередной раз подчеркнула, что не признает результаты референдума 2014 года.

«В годовщину аннексии Автономной Республики Крым Российской Федерацией в результате незаконного референдума одиннадцать лет назад (16 марта) мы вновь заявляем, что Турция не признает ситуацию де-факто в Крыму, которая представляет собой нарушение международного права, и что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины», — вот так МИД Турции по-своему «поздравил» Россию с годовщиной возвращения Крыма. Публикация была размещена в русскоязычной версии турецкой газеты Yeni Şafak.

По мнению рязанского политолога Юрия Мостяева, вопрос о необходимости реакции российских властей на подобные выпады Анкары вновь становится актуальным. Эксперт заявил, что в качестве возможной ответной меры может стать признание иноагентами турецких медиаресурсов, которые публикуют призывы к действиям против территориальной целостности России. Еще один шаг — проведение аудита российского информационного пространства на предмет влияния Турции с последующими оргвыводы.

Политолог подчеркнул, что Турция открыто стремится восстановить своё влияние в Крыму, отсюда и использование термина «аннексированный». Юрий Мостяев пояснил, что на фоне политической нестабильности и исторических притязаний на Кавказ и причерноморские территории Анкара продолжают попытки убедить мировую общественность в том, что Россия якобы незаконно «захватила» Крым еще в 1783 году.

«Отдельного внимания заслуживает и персона главы турецкого государства. С одной стороны, Эрдоган пытается поддерживать хорошие отношения с Владимиром Путиным, а с другой — активно поддерживает Украину, поставляя ей беспилотники и бронемашины для продолжения конфликта с Россией», — сказал Юрий Мостяев.

По словам политолога, антироссийская информационная повестка турецких СМИ не случайна: «Вчерашние события в Стамбуле наглядно отражают существующие принципы управления страной». Речь идёт о задержании мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу.

Его подозревают в причастности к терроризму и коррупции. Руководство РНП назвало арест Имамоглу политическим.