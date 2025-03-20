Рязанские врачи спасли женщину, впавшую в диабетическую кому

Женщина почувствовала сильную слабость. Ей постоянно хотелось пить."Сосредоточиться стало сложно. В сознании — провалы. В руках — дрожь. Промелькнула мысль — одна не выкарабкаюсь. Позвонила в скорую. Говорила из последних сил, с большим трудом. Диспетчер поняла мое состояние, терпеливо выслушала меня и заверила, что медики быстро приедут", — рассказала рязанка. По словам женщины, фельдшеры Ольга Базовкина и Екатерина Никитина сразу поняли, что она впадает в диабетическую кому. Уточняется, что такое состояние возникает, когда в крови больного сахарным диабетом не хватает инсулина. Рязанке оказали помощь.

Рязанские врачи спасли женщину, впавшую в диабетическую кому. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях в четверг, 20 марта.

Как указано в публикации, женщина почувствовала сильную слабость. Ей постоянно хотелось пить.

«Сосредоточиться стало сложно. В сознании — провалы. В руках — дрожь. Промелькнула мысль — одна не выкарабкаюсь. Позвонила в скорую. Говорила из последних сил, с большим трудом. Диспетчер поняла мое состояние, терпеливо выслушала меня и заверила, что медики быстро приедут», — рассказала рязанка.

По словам женщины, фельдшеры Ольга Базовкина и Екатерина Никитина сразу поняли, что она впадает в диабетическую кому. Уточняется, что такое состояние возникает, когда в крови больного сахарным диабетом не хватает инсулина.

Рязанке оказали помощь.

Отмечается, что женщина живет одна. Ее дети находятся далеко. Рязанку зовут жить к родным, но она не соглашается.