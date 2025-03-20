Рязанка выиграла в лотерею более 600 тысяч рублей

Девушка полгода назад начала покупать лотерейные билеты. В один из дней, после розыгрыша 276624-го тиража, ей позвонили и сообщили о выигрыше. Его сумма составила 643 тысячи 143 рубля. Отмечается, что Ольга сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, ранее работала администратором в сфере медицины. Выигрыш планирует направить на завершение ремонта в квартире.

Ольга Казакова из Рязанской области выиграла в лотерею более 600 тысяч рублей. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба «Столото».

Девушка полгода назад начала покупать лотерейные билеты. В один из дней, после розыгрыша 276624-го тиража, ей позвонили и сообщили о выигрыше. Его сумма составила 643 тысячи 143 рубля.

Отмечается, что Ольга сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, ранее работала администратором в сфере медицины. Выигрыш планирует направить на завершение ремонта в квартире.

Фото: «Столото»