Рязанцы возмутились агрессивной ездой водителя маршрутки

«На 66 маршрутке в сторону Дашков мы чуть не разбились. Водитель всю дорогу открывал задние двери, причем там стояли люди. На перекрестке он резко затормозил посередине проезжей части, маршрутка чуть не перевернулась!», — рассказали пассажиры.