Рязанцы возмутились агрессивной ездой водителя маршрутки
«На 66 маршрутке в сторону Дашков мы чуть не разбились. Водитель всю дорогу открывал задние двери, причем там стояли люди. На перекрестке он резко затормозил посередине проезжей части, маршрутка чуть не перевернулась!», — рассказали пассажиры.
Рязанцы возмутились агрессивной ездой водителя маршрутки. Пост опубликовали в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
«На 66 маршрутке в сторону Дашков мы чуть не разбились. Водитель всю дорогу открывал задние двери, причем там стояли люди. На перекрестке он резко затормозил посередине проезжей части, маршрутка чуть не перевернулась!», — рассказали пассажиры.