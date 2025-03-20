Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП на улице Интернациональной

ДТП произошло в среду, 19 марта, на улице Интернациональной рядом с Рязанской ОКБ. Столкнулись «ВАЗ 2114» и «Хендэ Солярис».Очевидцев аварии попросили позвонить по номеру +7 (920) 639-63-08.

Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло в среду, 19 марта, рядом с Рязанской ОКБ на улице Интернациональной. Столкнулись «ВАЗ-2114» и «Хендэ Солярис».

Очевидцев аварии попросили позвонить по номеру +7 (920) 639-63-08 . Также можно написать в личные сообщения участнику ДТП по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Рязани на улице Интернациональной после ДТП легковушка врезалась в столб.

Фото: Александр Бакушин, группа «ПУВР» во «ВКонтакте»