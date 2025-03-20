Рязанцев предупредили об отключении отопления и воды 20 марта

В связи ремонтом участка тепломагистрали в районе дома № 18 по улице 9-я Линия до 16:00 будет временно прекращена подача горячей воды и отопления по адресам: улица Шевченко, дома №№ 93, 95;улица 9-я линия, дома №№ 3А, 18. Кроме того, в связи с заменой задвижек на ЦТП с 13:00 до 17:00 отключат холодную и горячую воды по адресам: улица Бирюзова, дома№№ 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2;улица Интернациональная, дома №№ 2, 3, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1. В зону отключения попадут детский сад №

Рязанцев предупредили об отключении отопления и воды 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС».

В связи ремонтом участка тепломагистрали в районе дома № 18 по улице 9-я Линия до 16:00 будет временно прекращена подача горячей воды и отопления по адресам:

улица Шевченко, дома №№ 93, 95;

улица 9-я Линия, дома №№ 3А, 18.

Кроме того, в связи с заменой задвижек на ЦТП с 13:00 до 17:00 отключат холодную и горячую воду по адресам:

улица Бирюзова, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2;

улица Интернациональная, дома №№ 2, 3, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1.

В зону отключения попадут детский сад № 126, школа № 58.