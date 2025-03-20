Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел

Уголовно-процессуальный кодекс дополнится положением, согласно которому, если во время расследования становится известно о новом преступлении, то его можно будет соединить с уже расследуемым. Благодаря данному изменению следователям станет проще возбуждать уголовные дела, поскольку их не придется выделять в отдельное производство.

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на документ.

Уголовно-процессуальный кодекс дополнится положением, согласно которому, если во время расследования становится известно о новом преступлении, то его можно будет соединить с уже расследуемым.

Благодаря данному изменению следователям станет проще возбуждать уголовные дела, поскольку их не придется выделять в отдельное производство.