Над Рязанью сфотографировали пролет МКС
Снимок сделан в четверг, 20 марта."Прямо сейчас в Рязани виден пролет Международной космической станции, которая движется со скоростью более 7.5 км/с", — говорится в сообщении.
В небе над Рязанью сфотографировали пролет МКС. Об этом сообщили в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».
Снимок сделан в четверг, 20 марта.
«Прямо сейчас в Рязани виден пролет Международной космической станции, которая движется со скоростью более 7.5 км/с», — говорится в сообщении.