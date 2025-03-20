На территории РНПК прозвучит сирена

В четверг, 20 марта, с 10:00 до 13:00 на территории РНПК проведут учебно-тренировочные занятия по предупреждению и пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность объекта топливно-энергетического комплекса. Отмечается, что тренировка пройдет в условиях, максимально приближенных к возникающим в случае совершения диверсионных нападений с использованием БПЛА. Учебно-тренировочные занятия состоятся совместно с сотрудниками Росгвардии и МВД. В рамках тренировки проверят работоспособность средств связи и оповещения. Жителей призвали соблюдать спокойствие.

В четверг, 20 марта, с 10:00 до 13:00 на территории РНПК проведут учебно-тренировочные занятия по предупреждению и пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность объекта топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что тренировка пройдет в условиях, максимально приближенных к возникающим в случае совершения диверсионных нападений с использованием БПЛА. Учебно-тренировочные занятия состоятся совместно с сотрудниками Росгвардии и МВД.

В рамках тренировки проверят работоспособность средств связи и оповещения.

Жителей призвали соблюдать спокойствие.