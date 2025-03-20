Мошенники начали звонить россиянам под видом Росфинмониторинга

Аферисты предлагают гражданам переводить деньги на «безопасные» счета."Будьте бдительны! Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения", — предупредили в ведомстве.