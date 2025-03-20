ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев

В четверг, 20 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет западной четверти, до 11 м/с. Температура воздуха составит днем +3, +8°С.В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена в соцсетях регионального ведомства.

В четверг, 20 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет западной четверти, до 11 м/с. Температура воздуха составит днем +3, +8°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».