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ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев
В четверг, 20 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет западной четверти, до 11 м/с. Температура воздуха составит днем +3, +8°С.В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена в соцсетях регионального ведомства.

В четверг, 20 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет западной четверти, до 11 м/с. Температура воздуха составит днем +3, +8°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».