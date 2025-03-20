Добровольцы в выходные тушили «зомби-пожары» в Рязанской области

Добровольцы в прошедшие выходные, с 15 по 16 марта, ездили тушить «зомби-пожары» — тлеющие всю зиму торфяники на границе Окского заповедника в Рязанской области. Как рассказали в публикации, свое название такие возгорания получили за то, что тлеют на глубине до 1,5 м. Отмечается, что они способны пережить осенние дожди и морозные зимы, а избавиться от них предельно трудно. «Если „зомби-пожары“ не тушить, они могут вызвать еще большие проблемы весной — сухая трава будет тлеть и возгораться», — отметили в посте.

Добровольцы в прошедшие выходные, с 15 по 16 марта, ездили тушить «зомби-пожары» — тлеющие всю зиму торфяники на границе Окского заповедника в Рязанской области. Об этом сообщили в группе «Типичный Касимов» во «ВКонтакте».

Как рассказали в публикации, свое название такие возгорания получили за то, что тлеют на глубине до 1,5 м. Отмечается, что «зомби-пожары» способны пережить осенние дожди и морозные зимы, а избавиться от них предельно трудно.

«Если „зомби-пожары“ не тушить, они могут вызвать еще большие проблемы весной — сухая трава будет тлеть и возгораться», — отметили в посте.

Фото: Кася Кулькова, группа «Типичный Касимов» во «ВКонтакте»