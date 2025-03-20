А что в кино? «Пальма-2», «Ждун» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Пальма-2» — продолжение семейной приключенческой ленты о верной овчарке.

«Жар-птица» — фильм-сказка о связи живых и ушедших миров, о театре и свободе.

«Ждун» — семейная комедия, основанная на персонаже голландской художницы Маргрит ван Бреворт, который стал интернет-феноменом.

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