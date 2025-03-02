В рязанском ЦПКиО отпраздновали Масленицу

Всех посетителей угощали чаем и блинами.

В рязанском Центральном парке культуры и отдыха состоялся праздник «Ай, да Масленица». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в соцсетях в воскресенье, 2 марта.

Гостей угощали блинами и чаем. Для детей организовали анимационные программы, а для взрослых состоялась концертная программа и ярмарка крафт-мастеров.

Перед рязанцами выступили певица Ольга Андреева, Народный песенный ансамбль «Никулинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Юрия Ананьева, театр народной песни «Узорочье».

Масленичные гуляния также прошли в Лесопарке. Жители и гости города поучаствовали в развлекательных программах от волонтеров и представителей молодежного совета администрации, конкурсах и мастер-классах.