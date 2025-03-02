В Рязанской области при пожаре в доме погибли два человека

В доме нашли погибших мужчину и женщину 1961 года рождения.

В Рязанской области при пожаре погибли два человека. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.

Информация о пожаре в Пронске поступила в 15:56. Загорелся частный жилой дом.

Его тушили семь человек и две единицы спецтехники.

В доме нашли погибших мужчину и женщину 1961 года рождения.

По предварительной информации ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.