В Рязанской области при пожаре в доме погибли два человека
В доме нашли погибших мужчину и женщину 1961 года рождения.
В Рязанской области при пожаре погибли два человека. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре в Пронске поступила в 15:56. Загорелся частный жилой дом.
Его тушили семь человек и две единицы спецтехники.
В доме нашли погибших мужчину и женщину 1961 года рождения.
По предварительной информации ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.