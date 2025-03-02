В Рязанской области кроссовер вылетел с дороги в кусты после ДТП
ДТП произошло в воскресенье, 2 марта, в селе Дубровичи Рязанского района
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилось в селе Дубровичи Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись «КамАЗ» и кроссовер. Последний, по словам очевидцев, вылетел с дороги в кусты.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Фото: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»