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В Рязани сотрудник автомойки угнал машину клиента и поехал кататься
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани сотрудник автомойки угнал машину клиента и поехал кататься. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В отдел обратился 48-летний рязанец и рассказал, что пропал автомобиль «Пежо», который он оставил на автомойке. Заявитель объяснил, что утром перед работой пригнал машину, чтобы забрать ее вечером уже вымытую. Но иномарки на месте не оказалось.

Полицейские выяснили, что на автомойке нет одного из работников — именно того мужчины, который должен был помыть «Пежо».

Оперативники уголовного розыска связались с коллегами из Госавтоинспекции и выяснили, что машина 48-летнего рязанца недавно выехала из Рязани в сторону Москвы.

Полицейские остановили машину на трассе и установили, что за рулем находится 26-летний рязанец — работник автомойки. Злоумышленника задержали. Транспортное средство вернули владельцу.

Как выяснили полицейские, у мужчины не было водительских прав.

По предварительной информации ведомства, 26-летний работник автомойки помыл «Пежо» и решил прокатиться на иномарке. Он знал, когда вернется хозяин машины, и планировал появиться к этому времени, но не успел.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.