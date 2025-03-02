В России данные об образовании врачей предложили размещать в открытом доступе

Отмечается, что таким способом можно будет побороться с лже-врачами, которые работают по поддельным дипломам.

В России данные об образовании медиков предложили размещать в открытом доступе. Так, по мнению авторов инициативы, можно будет побороться с лже-врачами, которые работают по поддельным дипломам, сообщил SHOT 2 марта.

По данным канала, соответствующее обращение в Минздрав направила компания — учредитель портала «Про докторов».

Как отметили авторы инициативы, существует проблема нарушения прав граждан со стороны медорганизаций, которые зачастую публикуют неактуальную информацию об образовании и квалификации врачей.

SHOT заявил, что актуальные сведения есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в Федеральном реестре медицинских работников (ФРМР). Поэтому в инициативе предлагается дать больницам и другим медучреждениям полный доступ к данному реестру, говорится в публикации. В этом случае, как считают авторы инициативы, удастся избежать многочисленных подделываний дипломов со стороны лже-врачей.

На данный момент известно о 305 подобных инцидентах, выявленных на одном из медицинских сайтов, отметили в публикации.