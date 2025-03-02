В Подмосковье легковушка съехала в кювет и загорелась

В Подмосковье легковушка съехала в кювет и загорелась. Об этом сообщила пресс-служба полиции по региону в соцсетях.

ДТП произошло в воскресенье, 2 марта, примерно в 03:40, на 14-м километре автодороги МБК — Троицкое — Белозерки.

По предварительной информации ведомства, водитель 1990 года рождения двигалась на автомобиле «Мицубиси». Она не справилась с управлением и съехала в кювет, после сего машина загорелась.

В результате ДТП женщина-водитель погибла на месте происшествия, двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося.