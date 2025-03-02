В доме в Рязанской области случился пожар

Его тушили восемь человек и три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 15 метров квадратных.

В жилом доме в Рязанской области случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в Скопине поступила в субботу, 1 марта, в 17:22.

«Хозяин дома с помощью газовой горелки пытался отогреть трубу водопровода, находившуюся на улице, в результате произошло загорание стены террасы дома», — рассказал дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Николай Ермаков.

Дом тушили восемь человек и три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 15 метров квадратных.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с газовой горелкой.

О пострадавших не сообщается.