В доме в Рязанской области случился пожар
Его тушили восемь человек и три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 15 метров квадратных.
В жилом доме в Рязанской области случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в Скопине поступила в субботу, 1 марта, в 17:22.
«Хозяин дома с помощью газовой горелки пытался отогреть трубу водопровода, находившуюся на улице, в результате произошло загорание стены террасы дома», — рассказал дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Николай Ермаков.
Дом тушили восемь человек и три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 15 метров квадратных.
Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с газовой горелкой.
О пострадавших не сообщается.