Соцсети: в Рязани толпа избила молодого человека
На месте происшествия работала скорая и полиция.
В Рязани толпа избила молодого человека. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, около пяти неизвестных избивали молодого человека на перекрестке улиц Советской армии и Новоселов. Отмечается, что спустя 15 минут на место происшествия приезжала скорая и полиция.
Молодой человек, как заявили очевидцы, «избитый лежал на асфальте».
Официально это пока не подтверждено, информация уточняется.