Соцсети: в Рязани толпа избила молодого человека

На месте происшествия работала скорая и полиция.

В Рязани толпа избила молодого человека. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, около пяти неизвестных избивали молодого человека на перекрестке улиц Советской армии и Новоселов. Отмечается, что спустя 15 минут на место происшествия приезжала скорая и полиция.

Молодой человек, как заявили очевидцы, «избитый лежал на асфальте».

Официально это пока не подтверждено, информация уточняется.