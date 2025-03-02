Россиянам назвали растения, за выращивание которых грозит тюрьма

Перечень запрещенных к выращиванию растений прописан в постановлении правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Там указан список растений, в которых содержатся наркотические и/или психотропные вещества.

Россиянам назвали растения, за выращивание которых у дома грозит административная и уголовная ответственность. Об этом рассказала агентству «Прайм» Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Как указано в публикации, перечень запрещенных к выращиванию растений прописан в постановлении правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Там указан список растений, в которых содержатся наркотические и/или психотропные вещества.

Отмечается, что в перечне есть мак, конопля, голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и другие.

По словам собеседницы агентства, если какое-либо растение из списка найдут на придомовой территории, это может повлечь административное наказание в виде штрафа. За выращивание в особо крупном размере грозит уголовная ответственность.