Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
Пнд, 03
Втр, 04
ЦБ USD 88.26 0.56 01/03
ЦБ EUR 91.57 -0.47 01/03
Нал. USD 87.30 / 92.00 01/03 16:25
Нал. EUR 93.00 / 97.00 01/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
10 232
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
9 304
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
14 750
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
16 417
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов
Депутат Госдумы призвал устанавливать приложения только из официальных источников, проверять запрашиваемые разрешения, избегать перехода по подозрительным ссылкам, использовать антивирусные программы, а также регулярно обновлять операционную систему и базы данных безопасности.

Россиянам назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов. Их перечислил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин РИА Новости в воскресенье, 2 февраля.

В список самых опасных вирусов для смартфонов вошли:

  • Triada — получает полный контроль над системой и крадет конфиденциальные данные, в том числе деньги;
  • Shedun — маскируется под популярные приложения в неофициальных магазинах. Он показывает навязчивую рекламу и загружает другое вредоносное ПО;
  • Mazar — (распространяется через ссылки в sms) получает контроль над устройством, крадет данные, читая и отправляя сообщения, совершая звонки на платные номера;
  • Marcher — подменяет страницы банковских приложений всплывающими окнами;
  • Faketoken — требует права администратора, блокирует экран, шифрует файлы и требует выкуп за разблокировку.

Собеседник агентства призвал россиян устанавливать приложения только из официальных источников, проверять запрашиваемые разрешения, избегать перехода по подозрительным ссылкам, использовать антивирусные программы, а также регулярно обновлять операционную систему и базы данных безопасности.