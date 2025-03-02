Россиянам назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов
Депутат Госдумы призвал устанавливать приложения только из официальных источников, проверять запрашиваемые разрешения, избегать перехода по подозрительным ссылкам, использовать антивирусные программы, а также регулярно обновлять операционную систему и базы данных безопасности.
Россиянам назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов. Их
В список самых опасных вирусов для смартфонов вошли:
- Triada — получает полный контроль над системой и крадет конфиденциальные данные, в том числе деньги;
- Shedun — маскируется под популярные приложения в неофициальных магазинах. Он показывает навязчивую рекламу и загружает другое вредоносное ПО;
- Mazar — (распространяется через ссылки в sms) получает контроль над устройством, крадет данные, читая и отправляя сообщения, совершая звонки на платные номера;
- Marcher — подменяет страницы банковских приложений всплывающими окнами;
- Faketoken — требует права администратора, блокирует экран, шифрует файлы и требует выкуп за разблокировку.
Собеседник агентства призвал россиян устанавливать приложения только из официальных источников, проверять запрашиваемые разрешения, избегать перехода по подозрительным ссылкам, использовать антивирусные программы, а также регулярно обновлять операционную систему и базы данных безопасности.