Россиянам назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов

Депутат Госдумы призвал устанавливать приложения только из официальных источников, проверять запрашиваемые разрешения, избегать перехода по подозрительным ссылкам, использовать антивирусные программы, а также регулярно обновлять операционную систему и базы данных безопасности.