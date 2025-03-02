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Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет беспилотных летательных аппаратов российских десантников нашел командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра и уничтожил его.

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны в воскресенье, 2 марта, в соцсетях.

Как указано в публикации, расчет беспилотных летательных аппаратов российских десантников нашел командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра и уничтожил его.