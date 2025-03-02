Пес Кефирчик из зоны СВО начал проходить реабилитацию в Рязанской области

Напомним, Кефирчика нашли российские бойцы на передовых позициях около населенного пункта Липцы Харьковской области. После того, как они вернулись в тыловой район, передали пса медикам.

Пес по кличке Кефирчик, которого спасли российские бойцы, начал проходить реабилитацию в Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Балтийские волки» в воскресенье, 2 марта.

«Своим боевым товарищам из 9-го мотострелкового полка, он передает огромное спасибо за заботу. А также говорит, что скучает и ждет всех домой с Победой!» — написали в посте.

Напомним, Кефирчика нашли российские бойцы на передовых позициях около населенного пункта Липцы Харьковской области. После того, как они вернулись в тыловой район, передали пса медикам.

Кефирчик обрел новый дом в Рязанской области, куда его отвез один из бойцов в свой отпуск.

Фото и видео: Telegram-канал «Балтийские волки»