Опубликован прогноз погоды на 3 марта в Рязанской области

Ветер будет юго-западный, до девяти метров в секунду.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 3 марта, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно. Местами ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах прогнозируют туман. На дорогах пообещали гололедицу.

Ветер будет юго-западный, до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -5, 0 °C, днем — -3, +2°С.