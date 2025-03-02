Названо число мирных жителей, погибших от украинских атак в российских регионах
652 человека, в том числе 23 ребенка, стали жертвами украинских атак в приграничных и тыловых российских регионах, сообщил Бастрыкин. Ранены 2 980 граждан, из них 169 — дети.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших от украинских атак в российских регионах. Его слова
Как заявил Александр Бастрыкин, 652 человека, в том числе 23 ребенка, стали жертвами украинских атак в приграничных и тыловых российских регионах. Ранены 2 980 граждан, из них 169 — дети.
Возбуждено 2 690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых территорий России.