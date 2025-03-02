Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства в воскресенье, 2 марта.

Как указано в публикации, за сутки Украина потеряла более 240 военнослужащих.

Кроме того, уничтожены два бронетранспортера ВСУ, 15 боевых бронемашин, 17 автомобилей, две американские самоходные артиллерийские установки «Paladin», артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Отмечается, что шесть украинских военнослужащих сдались в плен.