Экс-главком НАТО: альянс может прекратить существование

Североатлантический альянс в своем современном виде может прекратить существование из-за разногласий между США и его европейскими членами по вопросу поддержки Украины. Такую точку зрения изложил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Экс-главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что североатлантический альянс в своем современном виде может прекратить существование. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передало ТАСС 2 марта.

По мнению Ставридиса, альянс может перестать существовать из-за разногласий между США и его европейскими членами по вопросу поддержки Украины.

«Мы можем стать свидетелями конца НАТО и начала того, что можно было бы назвать Организацией европейского договора», — привела его слова газета.

Ставридис отметил, что американский президент Дональд Трамп «дал понять», что его страна не хочет продолжать оказывать военную помощь Украине, ставшую «геополитической ошибкой эпических масштабов».

«Теперь для Европы загорается зеленый свет, и им придется активизироваться и взяться за это [самим]", — добавил адмирал.

Он также считает, что поведение США в отношении Украины, а также давление Вашингтона на союзников из Европы с целью увеличения оборонных расходов «вбивает клин в сердце альянса» и ставит вопрос о взаимном доверии внутри НАТО, который на данный момент остается открытым.