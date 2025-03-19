«Зеленый сад» объявил о начале продаж квартир в ЖК «Еврокласс-5»

«Зеленый сад» объявил о начале продаж квартир в ЖК «Еврокласс-5». По данным компании, старт назначен на 1 июня.

«Еврокласс-5» завершает жилой комплекс в Кальном. Жители «Еврокласса» чувствуют себя комфортно, уверенно и безопасно. Для них создана приватная территория с безбарьерной средой и круглосуточной охраной. Их дворы — это премиум-озеленение, арт-пространства с местами для прогулок и отдыха, детские и спортивные площадки, дизайнерские скамейки с usb-разъемами, уникальная яркая подсветка дома и арок на стилобате. Также предусмотрены машиноместа в паркинге.

Главный плюс «Еврокласса» — доступная инфраструктура. Прямо под окнами — магазины, новый детский сад, пункты выдачи интернет-заказов, детская академия развития интеллекта BOOM KIDS, аптека «Самая скорая помощь». В шаговой доступности школы № 73 и № 76. В 15-20 минут пешей прогулки — Лесопарк, оборудованный пляж Орехового озера, рязанская ВДНХ.

«Вы всегда будете в центре динамичной городской жизни. Ваши дети смогут гулять на потрясающей игровой площадке с настоящим кинотеатром. На стилобате во дворе вы сможете прогуливаться между настоящими соснами, которые уже посажены», — отмечают представители застройщика.

Менеджеры «Зеленого сада» готовы показать дворы уже сданных домов жилого комплекса, ознакомить с планировками квартир в «Евроклассе-5» и помогут подобрать нужную.

Оставить заявку для получения выгодных условий можно по ссылке .

Подробности на сайте и по телефону: +7 (4912) 77-77-77 .