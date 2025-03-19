Зеленский анонсировал телефонный разговор с Трампом

По словам украинского лидера, общение состоится 19 марта."Сегодня я буду разговаривать с президентом Трампом. Мы обсудим детали следующих шагов", — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, трансляция велась на Youtube-канале Guardian News.