Зеленский анонсировал телефонный разговор с Трампом
По словам украинского лидера, общение состоится 19 марта."Сегодня я буду разговаривать с президентом Трампом. Мы обсудим детали следующих шагов", — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, трансляция велась на Youtube-канале Guardian News.
Владимир Зеленский анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом пишет «Газета.ру».
По словам украинского лидера, общение состоится 19 марта.
«Сегодня я буду разговаривать с президентом Трампом. Мы обсудим детали следующих шагов», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, трансляция велась на Youtube-канале Guardian News.