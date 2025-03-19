Власти заявили, что не могут ликвидировать вторые смены в школах Рязани

В Рязанских школах не смогут ликвидировать вторую смену. Об этом в среду, 19 марта, на заседании комитета по соцвопросам сообщила начальник управления образования и молодежной политики горадминистрации Татьяна Сарычева.
Она отметила, что в школах Рязани в текущем учебном году обучается 64 тысячи детей.
«Количество детей школьного возраста продолжает увеличиваться, что влечет за собой дефицит мест в классах. Так быстро избавиться от второй смены пока не получается», — заявила Сарычева.
Также она рассказала, что для решения данной проблемы продолжается строительство новых школ в Рязани.
Сарычева добавила, в 2024 году на ремонт 128 образовательных учреждений выделили 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что для ликвидации посменной системы обучения объединили 56 и 74 школы. Также в бывшем здании гимназии № 5 разместят некоторые классы из школы № 3.