В Рязанской облдуме обсудили вопросы поддержки семей с детьми

«Россия столкнулась со сложными демографическими вызовами. Снижение смертности, повышение рождаемости — важнейшие направления государственной политики, ключевые ориентиры для всех органов власти. В Рязанской области ведется системная работа по созданию достойных условий для жизни семей с детьми, воспитания и образования юных рязанцев», — отметил Аркадий Фомин. По словам председателя комитета облдумы по социальным вопросам Сергея Пупкова, особое внимание уделяется многодетным. Таких семей в регионе более 15 тысяч."Президент подписал Указ, который не только закрепил бессрочный статус многодетных семей, но и значительно расширил направления поддержки. На уровне субъекта мы их постоянно дополняем. В регионе введена субсидия на догазификацию жилья, выплата на школьную и спортивную форму. Многодетные семьи получают региональный материнский капитал, размер которого ежегодно увеличивается. Для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости", — заявил Пупков. Отмечается, что с января 2025 года финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей могут получить беременные женщины, обучающиеся в очном формате, вставшие на учет в ранние сроки. Установлена единовременная выплата — 300 тысяч рублей — при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Еще одним видом помощи молодым родителям стала ежемесячная компенсация части расходов, связанных с оплатой съемного жилья.

В региональном парламенте во вторник, 18 марта, в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований региона. Его провел председатель областной Думы Аркадий Фомин.

В числе основных вопросов обсудили поддержку семей с детьми.

«Россия столкнулась со сложными демографическими вызовами. Снижение смертности, повышение рождаемости — важнейшие направления государственной политики, ключевые ориентиры для всех органов власти. В Рязанской области ведется системная работа по созданию достойных условий для жизни семей с детьми, воспитания и образования юных рязанцев», — отметил Фомин.

По словам председателя комитета облдумы по социальным вопросам Сергея Пупкова, особое внимание уделяется многодетным. Таких семей в регионе более 15 тысяч.

«Президент подписал Указ, который не только закрепил бессрочный статус многодетных семей, но и значительно расширил направления поддержки. На уровне субъекта мы их постоянно дополняем. В регионе введена субсидия на догазификацию жилья, выплата на школьную и спортивную форму. Многодетные семьи получают региональный материнский капитал, размер которого ежегодно увеличивается. Для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости», — заявил Пупков.

Отмечается, что с января 2025 года финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей могут получить беременные женщины, обучающиеся в очном формате, вставшие на учет в ранние сроки. Установлена единовременная выплата — 300 тысяч рублей — при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Еще одним видом помощи молодым родителям стала ежемесячная компенсация части расходов, связанных с оплатой съемного жилья.

Также на заседании обсудили вопрос реализации закона о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции. Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров напомнил, что в октябре 2023 года право на бесплатный земельный участок было предоставлено военнослужащим, добровольцам и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий. Мера поддержки также распространяется на членов семей погибших участников СВО. Земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд. Михаил Майоров сообщил, что с момента начала действия закона поступило более 100 заявлений, по 85 из них приняты положительные решения — участки уже оформлены в собственность.

Аркадий Фомин обратил внимание на то, что руководители муниципалитетов должны оказывать максимальное содействие ветеранам СВО, имеющим право на землю.

«Военнослужащим и их близким нужно предоставлять информацию о свободных участках в тех районах, где они хотели бы получить землю. Самостоятельно это сделать достаточно проблематично. Я всех прошу к каждому обращению относиться ответственно: помогать гражданам в подборе участков и подготовке необходимых документов», — заключил председатель регионального парламента.