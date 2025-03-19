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В Рязанской области владельцу участка удвоили штраф за уклонение от уплаты
Управление Россельхознадзора в августе 2024 года во время проверки установило, что территория участка общей площадью 19,2 га заросла сорняками и кустарниками. За данные нарушения в октябре 2024 года физлицу выписали штраф в размере 25 тысяч рублей. Владелец вовремя не оплатил его. Управление возбудило административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела передали мировому судье Московского районного суда Рязани для рассмотрения.6 марта 2025 года владельца участка признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Владельцу земельного участка сельскохозяйственного назначения в Шацком районе удвоили штраф за уклонение от уплаты. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 18 марта.

Управление в августе 2024 года во время проверки установило, что территория участка общей площадью 19,2 га заросла сорняками и кустарниками.

За данные нарушения в октябре 2024 года физлицу выписали штраф в размере 25 тысяч рублей. Владелец вовремя не оплатил его.

Управление возбудило административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела передали мировому судье Московского районного суда Рязани для рассмотрения.

6 марта 2025 года владельца участка признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.