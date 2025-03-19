В Рязанской области спрос на водителей такси вырос на 228%

Отмечается, что доход водителя такси в регионе превысил 165,6 тысячи рублей и увеличился на 49%.В Рязанской области уровень конкуренции среди таксистов немаленький. За последний месяц в регионе искали работу более 1,5 тысячи водителей.

В Рязанской области спрос на водителей такси вырос на 228% за год. Об этом пишет сервис HH.ru.

Отмечается, что доход водителя такси в регионе превысил 165,6 тысячи рублей и увеличился на 49%.

В Рязанской области уровень конкуренции среди таксистов немаленький.

За последний месяц в регионе искали работу более 1,5 тысячи водителей.