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В Рязанской области сотрудник Росгвардии спас мужчину с эпилепсией
В свободное от службы время прапорщик полиции Артем Лукашов увидел на одной из улиц Сасова мужчину, который внезапно потерял равновесие и упал на асфальт. По внешним признакам сотрудник понял, что у прохожего начался приступ эпилепсии. Он вызвал на место скорую, а до их прибытия оказал пострадавшему первую помощь — перевернул на бок и во избежание возможных травм подложил под голову мягкий рюкзак. Прибывшие медики оказали мужчине необходимую помощь, а также отметили, что своевременные и грамотные действия росгвардейца позволили предотвратить возможные тяжкие последствия. На следующий день в адрес отделения вневедомственной охраны по Сасовскому району поступило благодарственное письмо."Благодарю, что в сложный для меня момент сотрудник Росгвардии не остался безразличным и протянул мне руку помощи. Этот поступок достоин уважения", — отметил в письме спасенный мужчина.

В Сасове сотрудник отделения вневедомственной охраны Росгвардии оказал помощь мужчине, у которого случился эпилептический приступ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В свободное от службы время прапорщик полиции Артем Лукашов увидел на одной из улиц Сасова мужчину, который внезапно потерял равновесие и упал на асфальт.

По внешним признакам сотрудник понял, что у прохожего начался приступ эпилепсии. Он вызвал на место скорую, а до их прибытия оказал пострадавшему первую помощь — перевернул на бок и во избежание возможных травм подложил под голову мягкий рюкзак.

Прибывшие медики оказали мужчине необходимую помощь, а также отметили, что «своевременные и грамотные действия росгвардейца позволили предотвратить возможные тяжкие последствия».

На следующий день в адрес отделения вневедомственной охраны по Сасовскому району поступило благодарственное письмо.

«Благодарю, что в сложный для меня момент сотрудник Росгвардии не остался безразличным и протянул мне руку помощи. Этот поступок достоин уважения», — отметил в письме спасенный мужчина.