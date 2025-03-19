В Рязанской области отремонтируют более 20 железнодорожных переездов

Ремонт проведут на железнодорожных переездах в Рязанском, Рыбновском, Михайловском, Скопинском, Спасском, Старожиловском, Кораблинском, Шиловском, Ряжском и Сасовском районах. Во время работ положат асфальт на проезжей части. Кроме того, в рамках капремонта пути на трех переездах в Рыбновском и Шиловском районах заменят резинокордовое покрытие. МЖД призвала автомобилистов с пониманием относиться к ремонтным работам.

В Рязанской области в 2025 году отремонтируют 21 железнодорожный переезд. Об этом в среду, 19 марта, сообщила пресс-служба МЖД.

Ремонт проведут на железнодорожных переездах в Рязанском, Рыбновском, Михайловском, Скопинском, Спасском, Старожиловском, Кораблинском, Шиловском, Ряжском и Сасовском районах.

Во время работ положат асфальт на проезжей части.

Кроме того, в рамках капремонта пути на трех переездах в Рыбновском и Шиловском районах заменят резинокордовое покрытие.

МЖД призвала автомобилистов с пониманием относиться к ремонтным работам.