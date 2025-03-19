В Рязанской области мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей

Отмечается, что подсудимый обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако денежные средства мужчина не предоставлял, добровольной помощи не оказывал. Образовалась задолженность в сумме более 260 тысяч рублей. Старожиловский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

В Старожиловском районе 31-летний мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей. Об этом в среду, 19 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что подсудимый обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако денежные средства мужчина не предоставлял, добровольной помощи не оказывал. Образовалась задолженность в сумме более 260 тысяч рублей.

Старожиловский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.